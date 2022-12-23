США наразі може виготовляти близько 14 тисяч 155-мм гаубичних снарядів на місяць.

Уряд США визнав, що у Штатах бракує потужностей з виготовлення артилерійських снарядів, щоб задовольнити потреби України.

Зараз США здатні виготовляти 14 тисяч гаубичних снарядів на місяць, однак стільки Україна витрачає за два дні, пише Washington Post.

"США наразі може виготовляти близько 14 тисяч 155-мм гаубичних снарядів на місяць", - заявила в коментарі виданню міністр армії США Крістін Вормут.

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За її словами, Штати планують збільшувати виробництво артилерійських боєприпасів. Як пише видання, Вашингтон також намагається спонукати європейців повніше розкрити свої запаси і наростити власні промислові потужності, щоб узяти на себе більше тягаря.

Війна в Україні: інтенсивність боїв

Як повідомляв УНІАН, в НАТО заявляли, що інтенсивність бойових у десятки разів вища, ніж в Афганістані. Там сили альянсу могли випускати по 300 артилерійських пострілів на день. Однак в Україні можуть лунати тисячі пострілів на день, а крім цього – ворожі ракети і безпілотники.

Дещо раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський порівняв інтенсивність боїв в Україні з Другою світовою війною.

"Рівень витрат боєприпасів (з боку РФ – УНІАН) просто безпрецедентний. Саме тому що розмах бойових дій і інтенсивність бойових дій можна порівняти тільки з періодом Другої світової війни, навіть не з Афганістаном", - сказав він.

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