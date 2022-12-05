На десятому місяці війни росіяни почали відчувати нестачу снарядів.

Інтенсивність бойових дій в Україні під час повномасштабної війни, розв’язаної Росією, можна порівняти з періодом Другої світової війни, вважає Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"Рівень витрат боєприпасів (з боку РФ – УНІАН) просто безпрецедентний. Саме тому що розмах бойових дій і інтенсивність бойових дій можна порівняти тільки з періодом Другої світової війни навіть не з Афганістаном. Я вже бачу, що дефіцит (з боку РФ – УНІАН) зараз вже настає. Якщо ще десь місяць тому ми відповідали одним артилерійським пострілом на 6-10 їх пострілів, то зараз це відношення значно змінилося. Вони почали відчувати брак, нестачу цих снарядів", – сказав він в інтерв'ю, яке транслювалося під час інформаційного телемарафону.

Війна в Україні – які масштаби

Війна, яку розв’язала Росія в Україні, стала наймасштабнішим конфліктом в Європі з часів Другої світової війни.

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В НАТО заявляли, що інтенсивність бойових у десятки разів вища, ніж в Афганістані. Там сили Північноатлантичного альянсу могли випускати по 300 артилерійських пострілів на день і не турбуватися з приводу протиповітряної оборони. Однак в Україні можуть лунати тисячі пострілів на день, а крім цього – ворожі ракети і безпілотники.

"День в Україні – це місяць або більше в Афганістані", – порівнювала експертка з оборони в Європейській Раді з міжнародних відносин Камілла Гранд.

Шалені і втрати. Втрати росіян під час повномасштабної війни проти України у багато разів перевищили американські втрати, яких США зазнали за вісім років війни в Іраку: 91690 (за оцінкою Генштаба) проти 4500 осіб.

Крім цього, війна Росії проти України стала першою в світі повномасштабною війною безпілотників.

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