Іран опинився на межі війни зі США після атаки на ядерні об'єкти, - NYT

У Тегерані сподівалися, що оточення відмовить Трампа від атаки на ядерні центри, але американський лідер вчинив по-іншому.

Ісламська Республіка Іран опинилася на межі відкритої війни зі Сполученими Штатами після серії американських авіаударів по ядерних об’єктах країни. У відповідь Іран заявив про готовність до масштабної відповіді, попередивши про небезпеку дестабілізації всього регіону, пише The New York Times.

Напередодні вночі США завдали ударів по трьох ключових ядерних об'єктах — у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Організація з атомної енергії Ірану підтвердила напад, назвавши його "жорстоким порушенням міжнародного права".

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі, виступаючи на екстреній нараді Організації ісламського співробітництва в Стамбулі, застеріг: "Участь США в конфлікті — це надзвичайно небезпечний крок". Він закликав мусульманські країни виступити єдиним фронтом проти цієї агресії.

Відео дня

Двоє високопоставлених іранських чиновників заявили у текстових повідомленнях, що до ударів у Тегерані була надія, що Трампа зможуть відмовити він атаки. За словами двох іранських чиновників, дипломатичні звернення Арагчі до європейських колег, арабських лідерів у регіоні були частиною цих зусиль.

Іранське військове керівництво вже неодноразово заявляло, що будь-яке втручання з боку США викличе масштабну відповідь. Генерал Мохсен Резаї попередив: у разі ескалації Тегеран готовий атакувати американські бази, перекрити Ормузьку протоку та активізувати морське мінування.

Ці удари стали різким поворотом у дипломатичних зусиллях: до атаки Іран вів переговори за посередництва Омана, прагнучи домовленості про обмеження ядерної програми в обмін на послаблення санкцій. США ж наполягали на повній ліквідації збагачення урану в Ірані, чим фактично поставили Тегеран перед вибором — капітуляція або конфлікт.

Ризики для світової енергетичної безпеки зростають: через Ормузьку протоку щодня проходить понад 20 мільйонів барелів нафти. Іранські союзники в регіоні, включаючи хуситів у Ємені, вже заявили про можливі атаки на американські кораблі в Червоному морі.

Політичні аналітики в Тегерані попереджають: як відповідь, так і відмова від неї можуть мати катастрофічні наслідки для режиму. Удар у відповідь загрожує війною з наддержавою, а капітуляція — втратою ядерного потенціалу та регіонального впливу.

Атака США на Іран - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 22 червня Сполучені Штати Америки атакували ядерні об'єкти Ірану, включно з Фордо, Натанзом та Ісфаханом. На основний об'єкт, Фордо, було скинуто повний боєзапас бомб.

Після атаки Дональд Трамп опублікував у Truth Social скріншот з OSINT-акаунта Open Source Intel із текстом "Фордо більше немає".

Він також заявив, що Іран повинен негайно укласти мир. Інакше Америка завдасть "набагато масштабніших" ударів по ядерній інфраструктурі країни, заявив він під час пресконференції в Білому домі за підсумками атаки.

Вас також можуть зацікавити новини: