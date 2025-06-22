Трамп про удари США по Ірану: Буде мир, або набагато більша трагедія, цілей ще багато

Американський лідер застеріг Іран від відповіді, наголошуючи, що США можуть повторити ці удари.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран повинен негайно укласти мир. Інакше Америка завдасть "набагато масштабніших" ударів по ядерній інфраструктурі країни, заявив він під час пресконференції в Білому домі за підсумками атаки.

Американський лідер наголосив, що метою операції була ліквідація ядерної загрози, яку становили ядерні об’єкти Ірану. Ці об’єкти "були повністю й безповоротно знищені". Коментуючи атаку, Трамп сказав:

"Буде або мир, або трагедія для Ірану – набагато більша, ніж та, свідками якої ми стали за останні вісім днів. Пам’ятайте, що залишилося ще багато цілей. Сьогоднішня була найскладнішою з них і, можливо, найбільш смертоносною. Але якщо мир не настане швидко, ми переслідуватимемо інші цілі з точністю, швидкістю і майстерністю. Більшість з них можна знищити за лічені хвилини".

Окремо він нагадав про тривалу агресивну риторику Ірану щодо США, а також похвалив координацію дій з Ізраїлем, зокрема відзначив прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та ізраїльських військових, які виконали "чудову роботу".

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"Я хочу подякувати і привітати прем’єр-міністра Нетаньягу. Ми працювали як команда, як, можливо, жодна команда не працювала раніше. І ми пройшли довгий шлях до того, щоб стерти цю жахливу загрозу для Ізраїлю. Я хочу подякувати ізраїльським військовим за чудову роботу, яку вони виконали", - додав Трамп.

Атака США на Іран - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 22 червня Сполучені Штати Америки атакували ядерні об'єкти Ірану.

"Ми завершили нашу дуже успішну атаку на три ядерні об'єкти в Ірані, включно з Фордо, Натанзом та Ісфаханом. Усі літаки зараз перебувають за межами повітряного простору Ірану. На основний об'єкт, Фордо, було скинуто повний боєзапас бомб. Усі літаки благополучно повертаються додому. Вітаємо наших великих американських воїнів. У світі немає іншої армії, яка могла б зробити це", – заявив Трамп.

Пізніше Трамп опублікував у Truth Social скріншот з OSINT-акаунта Open Source Intel із текстом "Фордо більше немає".

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