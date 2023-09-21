Він каже, що Моравецького неправильно зрозуміли.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що вони більше не постачають Україні озброєння, були витлумачені найгіршим чином.

В інтерв'ю tvn24 він сказав, що мова йшла саме про нове озброєння, яке вони закуповують для своєї армії. "На мою думку, прем'єр-міністр сказав саме так: ми не збираємося передавати Україні нове озброєння, яке ми зараз закуповуємо в рамках модернізації польської армії", - сказав президент.

Дуда каже, що країна не може передати нове озброєння, призначене для зміцнення безпеки країни. "Я сам буду першим, хто виступить проти передачі цього нового озброєння, яке ми зараз отримуємо з Південної Кореї або США, наприклад, нових "Абрамсів", комплектів Patriot або HIMARS", - додав він.

Відео дня

Польський президент зазначив, що, крім контракту на поставку гаубиць "Краб", у Польщі є інші угоди з Україною, що стосуються боєприпасів або саперних машин.

Заява Моравецького про допомогу Україні

Останніми днями між Україною та Польщею загострилися відносини через розбіжності навколо експорту зерна.

Вчора польський прем'єр заявив, що Варшава більше не передає українцям зброю, тому що займається власним озброєнням.

Представник уряду сказав журналістам, що діючі контракти продовжують виконувати.

Вас також можуть зацікавити новини: