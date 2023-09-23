Ця кампанія не є настільки успішною, як, ймовірно, очікує Москва, кажуть аналітики.

Зусилля Росії щодо посилення розбіжностей між Україною та її центральноєвропейськими партнерами, схоже, зазнали невдачі, констатують аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"За попередніми оцінками ISW, російські удари по українській портовій та зерновій інфраструктурі є частиною російської кампанії, спрямованої на погіршення відносин України з її західними сусідами. Швидке повторення Польщею своїх зобов’язань щодо України вказує на те, що ця кампанія не є настільки успішною, як, ймовірно, очікує Москва", – йдеться в новому звіті.

Аналітики нагадують, що президент країні Анджей Дуда вкотре підтвердив міцність польсько-українських відносин попри суперечки щодо експорту зернових.

Відео дня

Україна-Польща - останні новини

Польський прем’єр Матеуш Моравецький 20 вересня заявив, що Польща більше не передаватиме зброю Україні. Водночас вже 21 вересня президент країні Анджей Дуда роз’яснив, що Польща продовжить виконувати домовленості з Україною про постачання зброї, але не передаватиме нову зброю, яку Варшава закуповує для власної армії.

Крім цього, Дуда також заявив, що потенційний конфлікт між двома країнами щодо експорту українського зерна європейськими сухопутними шляхами не матиме "суттєвого впливу" на відносини двох країн.

Вас також можуть зацікавити новини: