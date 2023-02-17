Американська делегація прибула на шоу Aero India в Бангалорі.

США цього тижня вперше доставили в Індію свій самий передовий винищувач F-35 разом з F-16. Таким чином, американці хочуть переконати керівництво цієї країни перестати купувати зброю у РФ.

Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що Індія зараз намагається модернізувати свій парк винищувачів радянських часів. У Нью-Делі стурбовані затримками поставок з Росії через війну в Україні. Також на Індію тиснуть старни Заходу, які хочуть, щоб вона дистанціювалася від РФ.

Як вказується, американська делегація прибула на тижневе шоу Aero India в Бангалорі, яке закінчується 17 лютого. Найбільше за 27-річну історію шоу підкреслює зростаючі стратегічні відносини між Індією і США.

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Хоча F-35 поки не розглядається Індією, демонстрація двох літаків в Aero India розцінюється як стратегічний крок Вашингтона. Американці вибірково ставляться до вибору країн, яким вони дозволяють купувати F-35.

Водночас вони схвалили продаж Індії зброї на суму понад 6 мільярдів доларів за останні шість років, включаючи транспортні літаки, вертольоти Apache, Chinook і MH-60, ракети, системи ППО, Морські гармати і літак-розвідник p-8i Poseidon.

Війна в Україні: позиція Індії

Восени прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрівся з російським президентом Володимир Путіним і заявив йому, що зараз не час для війни.

У листопаді Індія заявила, що підтримає енергетичний сектор України, що страждає від масованих атак РФ.

На початку зими стало відомо, що моді відмовився проводити щорічний саміт з Путіним через його ядерні загрози.

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