США цього тижня вперше доставили в Індію свій самий передовий винищувач F-35 разом з F-16. Таким чином, американці хочуть переконати керівництво цієї країни перестати купувати зброю у РФ.
Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що Індія зараз намагається модернізувати свій парк винищувачів радянських часів. У Нью-Делі стурбовані затримками поставок з Росії через війну в Україні. Також на Індію тиснуть старни Заходу, які хочуть, щоб вона дистанціювалася від РФ.
Як вказується, американська делегація прибула на тижневе шоу Aero India в Бангалорі, яке закінчується 17 лютого. Найбільше за 27-річну історію шоу підкреслює зростаючі стратегічні відносини між Індією і США.
Хоча F-35 поки не розглядається Індією, демонстрація двох літаків в Aero India розцінюється як стратегічний крок Вашингтона. Американці вибірково ставляться до вибору країн, яким вони дозволяють купувати F-35.
Водночас вони схвалили продаж Індії зброї на суму понад 6 мільярдів доларів за останні шість років, включаючи транспортні літаки, вертольоти Apache, Chinook і MH-60, ракети, системи ППО, Морські гармати і літак-розвідник p-8i Poseidon.
Війна в Україні: позиція Індії
Восени прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрівся з російським президентом Володимир Путіним і заявив йому, що зараз не час для війни.
У листопаді Індія заявила, що підтримає енергетичний сектор України, що страждає від масованих атак РФ.
На початку зими стало відомо, що моді відмовився проводити щорічний саміт з Путіним через його ядерні загрози.