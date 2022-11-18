Індійський посол запевнив українську сторону в повній підтримці і готовності надати необхідну допомогу.

Міністр енергетики Герман Галущенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Індії в Україні Харшем Кумаром Джейном. За підсумками розмови Індія погодилася надати підтримку енергетичному сектору України, який страждає від масованих ракетних ударів з боку РФ.

Як повідомляє прес-служба Міністерства енергетики, Галущенко поінформував індійську сторону про серйозні руйнування енергетичної інфраструктури України в результаті масованих ракетних атак з боку РФ. Він також повідомив про тимчасові обмеження енергопостачання для багатьох споживачів в Україні.

За словами українського міністра, енергетичні компанії докладають надзвичайні зусилля, щоб відновити електропостачання.

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"До зими залишилися лічені дні, і нам необхідно якомога швидше відновити ланцюги постачання електроенергії. Слово "терміново" занадто слабке, щоб описати наскільки невідкладно ми повинні це зробити", – зазначив Галущенко.

Індійський посол запевнив українську сторону в повній підтримці і готовності надати необхідну допомогу.

Ситуація в енергетичному секторі України

Після ракетних ударів Росії по об'єктах критичної інфраструктури 15 листопада 2022 року в багатьох регіонах перейшли від планових до екстрених відключень електроенергії.

Так, 17 листопада в Києві був зафіксований антирекорд за обсягом відключень електроенергії. Як повідомив гендиректор компанії-постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко, систему обмежили на понад 500 МВт.

У компанії ДТЕК зазначили, що в Київській області електроенергії може не бути днями. Під час обстрілів з боку РФ було потрапляння в одну з українських теплоелектростанцій, яка припинила працювати через пошкодження.

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