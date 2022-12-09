Це другий такий випадок за понад 20 років щорічних зустрічей.

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді не буде проводити щорічний особистий саміт із президентом РФ Володимиром Путіним через його погрози застосувати ядерну зброю у війні в Україні.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, які обізнані в цьому питанні. Згодом інформацію підтвердив й речник Кремля Дмитро Пєсков.

Зазначається, що це лише другий такий випадок від 2000 року. Саміт зазвичай проходив у грудні. До цього його скасовували лише один раз — у 2020 році в розпал пандемії.

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Водночас високопоставлений чиновник заявив виданню, що відносини між Індією та РФ залишаються міцними, просто розголос наразі невигідний для Моді.

Додається, що на регіональному саміті в Узбекистані Моді закликав Путіна шукати миру в Україні. Водночас Кремль подає Індію як ключову країну, яка не приєдналася до міжнародної критики щодо вторгнення в Україну та наполягала на активізації торгівлі.

Ядерні загрози Путіна

7 грудня президент РФ заявив, що "загроза ядерної війни наростає". При цьому він також уточнив, що Росія не використовує ядерну зброю першою.

Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 рр. Микола Маломуж розповів, що про персональну відповідальність за такі удари Путіна попередили Шольц, Макрон, Байден, глава ЦРУ, Сі Цзіньпін та прем'єр-міністр Британії.

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