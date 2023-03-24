Генерал США зазначив, що незаконна й нічим не спровокована війна РФ проти України загрожує миру в Європі і глобальній стабільності в цілому.

США вперше в історії зіткнулися з двома ядерними державами, які загрожують їхнім інтересам. Але війна з Росією і Китаєм не є неминучою.

Про це голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив на слуханнях у Конгресі США. За його словами, міжнародний порядок, заснований на правилах, які підтримували мир між великими державами після закінчення Другої світової війни, знаходиться в стресовому стані.

"Вперше в історії США зіткнулися з двома великими ядерними державами, чиї життєво важливі інтереси національної безпеки конкурують з нами. І КНР, і РФ мають засоби загрожувати нашим інтересам і нашому способу життя. Але війна з Росією або Китаєм не є ні неминучою, ні невідворотною", - сказав Міллі.

Відео дня

Він назвав викликом Китай, який прагне до домінування в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"КНР має намір стати регіональним гегемоном в західній частині Тихого океану і Азії протягом наступних 10 років, і до 2049 року перевершити загальний військовий потенціал Сполучених Штатів", - сказав Міллі.

Генерал США зазначив, що Росія є гострою загрозою і залишається небезпечною. Незаконна й нічим не спровокована війна Росії проти України загрожує миру на європейському континенті та глобальній стабільності в цілому.

"Ми підтримуємо Україну та її боротьбу за захист свого суверенітету, а також підтримуємо наших союзників по НАТО із передовою присутністю США в кожній країні на східному фланзі НАТО. Ця боротьба не тільки в інтересах України, а й в інтересах США - захистити систему, яка запобігала війні великих держав протягом восьми десятиліть", - сказав Міллі.

Війна США і Китаю - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше генерал США Майк Мініган припустив, що війна між США і Китаєм може початися в 2025 році через Тайвань. За його словами, вибори президента США 2024 року створять "розсіяну Америку", чим може скористатися лідер Китаю Сі Цзіньпінь.

Президент Чехії Петро Павло вважає, що через президентські вибори США можуть втратити інтерес до України, оскільки у зовнішній політиці основною темою стануть американо-китайські відносини.

Тим часом, глава Інституту вивчення війни (ISW) Джек Кін вважає, що США втратять статус світового лідера, якщо відмовляться від подальшої підтримки України у війні проти РФ. Це спричинить подальший "рознос" світової системи безпеки.

Вас також можуть зацікавити новини: