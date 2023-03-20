Петр Павел заявив, що якщо інтерес США до України згасне, те ж саме відбудеться і в багатьох європейських країнах.

Наступного року інтерес США, а слідом і Європи, до України може знизитися через президентські вибори в Америці.

Таку думку висловив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю Rzeczpospolita. За його словами, у зв'язку з виборами увага суспільства і політиків у США буде зосереджена на внутрішніх питаннях, а ось у зовнішній політиці основною темою стануть американо-китайські відносини.

"Ми повинні бути реалістами, визнати, що в наступному році в США пройдуть вибори. Після попередніх виборчих кампаній у США видно, що суспільство й політики під час них більше зосереджені на внутрішніх справах. Навіть якщо в майбутній кампанії і буде важлива глобальна тематика, вона стосуватиметься не Європи, а американо-китайських відносин. Наступного року інтерес Америки до України і рівень допомоги може знизитися", - сказав президент Чехії.

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Павел додав, що якщо інтерес США до України згасне, те ж саме відбудеться і в багатьох європейських країнах.

Чеський президент також зазначив, що Україні потрібно допомагати в досягненні поставлених нею цілей, у тому числі зброєю, але в усього є свої межі.

"Ми повинні зробити все від нас залежне, щоб підтримати Україну в досягненні її цілей. Якщо мета - звільнити всю територію, це було б чудовим результатом війни... Давайте дамо їм все, що їм потрібно. Хоча, звичайно, є межі. З боку України теж є обмеження, тому що, наприклад, людський ресурс не нескінченний. Західна допомога також має межі", - сказав Павел уточнивши, що має на увазі підтримку політиків і громадськості.

Говорячи про можливість відмови нашою країною від частини своєї території Петр Павел підкреслив, що такі рішення може приймати тільки Україна без будь-якого тиску з боку.

"Я б ніколи не став закликати Україну відмовитися від частини своєї території, піти на якісь поступки. Якщо українці коли-небудь зважаться на це, то це буде тільки їхнє рішення. Ми не повинні штовхати Київ ні в якому напрямку - ні йти на поступки, ні битися до останнього. Ми можемо максимально підтримувати українців, але не можемо давати їм плани на майбутнє. Ми можемо тільки надати їм свою допомогу", - сказав президент Чехії.

Підтримка України у війні з РФ

Як повідомляв УНІАН, раніше глава Інституту вивчення війни (ISW) Джек Кін заявив, що якщо США відмовляться від подальшої підтримки України у війні проти РФ, вони втратять статус світового лідера. Це спричинить подальший "рознос" світової системи безпеки.

Раніше генерал Майк Мініган, голова командування повітряної мобільності США, заявив, що США і Китай можуть почати війну в 2025 році через Тайвань. За його словами, президентські вибори 2024 року в США створять "розсіяну Америку", що принесе користь главі Китаю.

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