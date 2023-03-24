На думку американського генерала Марка Міллі, Іран, при бажанні, дуже швидко може стати ядерною державою.

Іран, при бажанні, може за дуже короткий час стати ядерною державою. На створення ядерної зброї йому знадобиться лише кілька місяців. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал США Марк Міллі, повідомляє The Wall Street Journal.

"Іран може виготовити розщеплюваний матеріал для ядерної зброї менш ніж за два тижні, і для виготовлення реальної ядерної зброї знадобиться ще кілька місяців", - сказав генерал Міллі у вступній заяві до Палати представників.

Заява генерала супроводжувалася попередженням про те, що США не дозволять Ірану мати "виставлену на озброєння ядерну зброю".

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"Ми, військові Сполучених Штатів, розробили кілька варіантів для розгляду нашим національним керівництвом, якщо Іран коли-небудь вирішить розробити реальну ядерну зброю", - сказав Марк Міллі.

Нарощування ядерного озброєння у світі

За даними ЗМІ, Росія вирішила допомогти Ірану з ядерною програмою. Москва готова поставити Тегерану матеріали для створення бомби.

Сьогодні стало відомо, що КНДР провела випробування нового підводного ударного безпілотника, який може нести ядерну зброю.

Нагадаємо, минулого року в США заявили, що виступають за повну ліквідацію всієї ядерної зброї у світі, однак визнають, що є фактори, які заважають цьому.

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