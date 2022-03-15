Санкції передбачають блокування усього майна перелічених осіб.

США запроваджують санкції проти 11 російських високопосадовців, які мають відношення до оборонного сектора Росії, через її вторгнення в Україну, яке призвело до великої кількості жертв, зокрема серед цивільних осіб.

Про це повідомляє ТСН із посиланням на Державний департамент США.

Вашингтон запровадив санкції проти керівника Росгвардії Віктора Золотова, гендиректора "Рособоронекспорту" Олександра Міхєєва, директора Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Дмитра Шугаєва, а також вісьмох заступників міністра оборони РФ: Олексія Криворучка, Тимура Іванова, Юнус-Бека Євкурова, Дмитра Булгакова, Юрія Садовенка, Миколи Панкова, Руслана Цалікова, Геннадія Жидко.

Санкції передбачають блокування усього майна перелічених осіб, яке знаходиться в США або перебуває у володінні чи під контролем осіб зі США.

"Крім того, блокується майно будь-яких юридичних осіб, яким прямо чи опосередковано належать на 50 або більше відсотків одній або кільком особам, включеним до списку санкцій", - додали в Держдепі.

Як повідомляв УНІАН, раніше США ввели заборону на експорт в Росію предметів розкоші, а також відмовилися від імпорту з країни-агресора алкоголю, морепродуктів та алмазів.

Також США заборонили експорт, продаж і поставку з США доларових банкнот в Росію. Це дозволить в майбутньому накладати обмеження на інвестиції в будь-який сектор російської економіки.

А 8 березня Джо Байден оголосив про заборону на ввезення російської нафти та газу, а також інших енергоресурсів.

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