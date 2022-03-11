Такий захід дозволить у майбутньому накладати обмеження на інвестиції у будь-який сектор російської економіки.

Президент США Джо Байден видав указ, який забороняє експорт, продаж і поставку з США доларових банкнот в Росію.

Про це повідомив Білий дім.

Новий указ дозволить в майбутньому накладати обмеження на інвестиції в будь-який сектор російської економіки, додали в Білому домі.

Одним з пунктів документу є заборона на експорт, реекспорт, продаж або поставку, прямо або побічно, з США або фізособою/юрособою США, де б вона не знаходилося, банкнот, деномінованих в доларах США, уряду РФ або будь-якій фізособі/юрособі, що знаходиться в РФ.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Євросоюз заборонив постачати в РФ євробанкнот. Зокрема, заборонено продавати, поставляти, передавати або експортувати банкноти в євро в Росію або будь-якій фізичній або юридичній особі, компанії або установі в Росії, в тому числі уряду і Центральному банку Росії, або для використання в Росії.