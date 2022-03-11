Крім цього, США не будуть постачати Росії предмети розкоші.

США вводять заборону на експорт в Росію предметів розкоші, а також відмовляться від імпорту з країни-агресора алкоголю, морепродуктів та алмазів.

Про це повідомив президент США Джо Байден у новому зверненні.

"Путін - агресор. Він не може вести війну, яка загрожує основам міжнародного миру та стабільності, а потім просити про фінансову допомогу", - зазначив глава Білого дому.

Байден також повідомив, що "Велика сімка" розширить санкції проти російських олігархів та членів їхніх сімей, які підтримують режим Володимира Путіна.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні США заборонили експорт, продаж і поставку з США доларових банкнот в Росію. Це дозволить в майбутньому накладати обмеження на інвестиції в будь-який сектор російської економіки.

А 8 березня Джо Байденоголосив про заборону на ввезення російської нафти та газу а також інших енергоресурсів.