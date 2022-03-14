Водночас країни блоку все ще не можуть повністю відмовитися від російських енергоносіїв.

Європейський союз планує запровадити жорсткіші санкції щодо російських компаній "Роснафта", "Транснафта" і "Газпромнафта". Водночас блок не відмовляється від закупівлі російської нафти на газу.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що ці компанії вже перебувають під санкціями, які стосуються кредитів та боргового фінансування. Передбачається, що вони зіткнуться із забороною на інвестиції, що заморозять їхнє фінансування з джерел у ЄС у нових проектах з видобутку та розвідки всіх викопних видів палива.

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