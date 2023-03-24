Він використовує Американський Boeing 737 для особистих поїздок.

Сполучені Штати Америки вводять санкції щодо білоруських держпідприємств, чиновників і літака Олександра Лукашенка.

Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів США, Управління з контролю за іноземними активами вносить до списку три організації і дев'ять фізичних осіб, а також визначає літак як заблоковану власність.

"Авторитарний режим Лукашенка покладається на державні підприємства і ключових чиновників, щоб отримувати значні доходи, які дозволяють проводити репресивні дії проти білоруського народу. Ми як і раніше прихильні покладанню відповідальності на режим Лукашенка за його придушення демократії і підтримку путінської війни", - заявив заступник міністра фінансів Брайан Нельсон.

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Санкції вводять проти заводів і керівництва БелАЗ і МАЗ. Також до списку потрапила ЦВК Білорусі та сім її членів. Крім того, санкції введені відносно Boeing 737.

"Лукашенко має ексклюзивний доступ до EW-001pa та інших розкішних літаків і використовує їх для особистих поїздок. Більш того, Лукашенко використовував EW-001pa зі своєю сім'єю та іншими членами свого оточення для міжнародних поїздок", - йдеться в повідомленні.

Державний департамент також вводить візові обмеження щодо 14 осіб, у тому числі посадових осіб режиму, причетних до політики погроз і залякування білоруського народу.

Санкції проти Білорусі

Нагадаємо, що влітку уряд Великобританії ввів економічні, торговельні та транспортні санкції проти Білорусі через підтримку вторгнення в Україну режимом Лукашенка.

У жовтні Польща, Литва, Естонія, Латвія та Ірландія запропонували ввести проти Білорусі такі ж європейські санкції, як проти Росії.

У січні Україна ввела санкції проти 198 громадян Російської Федерації, України та Білорусі.

У лютому 2023 року Рада ЄС вирішила продовжити ще на один рік обмежувальні заходи, пов'язані з внутрішніми репресіями в Білорусі та підтримкою війни проти України режимом Лукашенка.

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