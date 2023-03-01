Російську або білоруську галузь авіабудування очільник держави більше не підтримує.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко добрався до Пекіна на офіційний візит використовуючи американський літак. Як повідомляє Avianews, саме на апараті виробництва США прибув до столиці Китаю білоруський диктатор.

"На кадрах офіційної хроніки можна побачити, що в Пекін його доставив Boeing 767 з реєстрацією EW-001PB, яка натякає на те, хто є головним пасажиром.

Білорусь купила VIP-версію літака на базі найбільш популярної на той момент моделі американського виробника – Boeing 737-800. Білоруський борт №1 отримав реєстрацію EW-001PA", - йдеться у матеріалі Avianews.

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На старті свого президентського шляху Лукашенко обирав для польотів апарат виробництва Росії Ту-154. Його РФ випустила у 1995-му році. Однак у 2003-му він передав цей літак на потреби уряду, а сам почав використовувати американські літаки. Тоді він пересів на новенький Boeing 737.

Літак, на котрому Лукашенко прибув до Пекіна, був придбаний у Туркменістану у 2012-му році. На ньому літав туркменський президент Сапармарут Ніязов, але після його смерті з 2006 року він не використовувався. Наступний президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов не захотів літати на літаку попередника.

Джерело також відзначає цікавий момент. Внаслідок участі білоруських територій у повномасштабному вторгненні Росії на територію РФ США заборонили постачання до Білорусі запчастин для американських літаків.

Лукашенко і його курйозні витівки

Самопроголошений лідер білоруської республіки поїхав до Зімбабве і подарував африканській країні трактор.

Путін під час зустрічі з президентом Білорусі подякував Лукашенку, що той приїхав до Москви. Білоруський очільник держави відповів, що він не міг не погодитися.

Нещодавно Лукашенко заявив, що поляки та литовці мріють про білоруську диктатуру. На його думку, це підтвердять скоро вибори у цих країнах.

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