Це вже друга заблокована резолюція за поточний тиждень.

США наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН щодо ситуації на Близькому Сході, яка закликала до "гуманітарної паузи" у бойових діях між ХАМАС та армією Ізраїля. Це вже друга заблокована резолюція з цього питання, повідомляє прес-служба ООН.

Зазначається, що 12 із 15 членів Радбезу проголосували за резолюцію, яку запропонувала Бразилія, але США наклали вето на документ. Ще дві країни – Росія та Велика Британія – утрималися. Як пояснила посол США Лінда Томас-Грінфілд, зараз потрібна практична дипломатія, яку зокрема здійснює Вашингтон в регіоні.

"Ізраїль має невід'ємне право на самооборону, як це відображено в статті 51 Статуту ООН. Так, резолюції важливі, і так, ця Рада [безпеки ООН] повинна висловитися. Але дії, які ми вживаємо, повинні ґрунтуватися на фактах на місці та підтримувати пряму дипломатію, яка може врятувати життя", — зазначила вона, згадавши зокрема візит президента Джозефа Байдена та інших високопосадовців до Ізраїлю.

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Посол Великої Британії Барбара Вудворд заявила, що її країна утрималася від резолюції, оскільки в тексті має бути чіткіше вказано невід'ємне право Ізраїлю на самооборону, а також тому, що документ ігнорує той факт, що ХАМАС використовує цивільних як живий щит.

Реакція ООН на ситуацію навколо Гази

Це було вже друге відкрите засідання Ради щодо ситуації в Газі. Першу резолюцію, запропоновану Росією, теж із закликом до гуманітарного припинення вогню в Газі, відхилили у понеділок. Там текст не містив жодної згадки чи засудження екстремістського угруповання ХАМАС, яке контролює сектор Газа.

На цьому тлі керівництво ООН заявляє про гуманітарну кризу небачених масштабів у секторі Газа. При цьому звучать звинувачення на адресу Ізраїлю у порушенні міжнародного права через блокаду Гази.

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