Міжнародне гуманітарне право забороняє авіаудари щодо цивільних об'єктах.

Організація Об'єднаних Націй може провести власне розслідування ракетного удару по лікарні у секторі Гази, внаслідок якого загинуло багато людей.

"ООН, безумовно, захоче провести власне розслідування. І це має бути зроблено дуже швидко і дуже швидко", - заявив заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, повідомляє CNN.

Він також прокоментував, що думає щодо доказів Ізраїлю про відповідальність палестинських бойовиків у трагедії.

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"Це не до мене, тому що я не займаюся оцінкою порушень прав людини і такого роду звірствами", - сказав Гріффітс.

Він переконаний, що розслідування ООН має допомогти отримати важливі уроки, "щоб це не повторилося в іншій лікарні, в іншій школі, в іншій установі, де ховаються люди". Заступник генсека ООН також нагадав, що міжнародне гуманітарне право забороняє авіаудари щодо цивільних об'єктах.

Удар по лікарні в Газі - що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, 17 жовтня у лікарню Аль-Ахлі в Секторі Гази влучила ракета, внаслідок чого загинуло понад 500 осіб і сотні - отримали поранення. ХАМАС одразу звинуватив у всьому Ізраїль.

Сам Єрусалим спростував удар по лікарні. Вони довели, що вибух прогримів, коли ХАМАС запускав ракети в бік Ізраїлю - є навіть відео запуску цих ракет, на якому видно, що одна з них зійшла з курсу.

Пізніше у ЦАХАЛ заявили, що бойовики знали, що ракета була запущена Палестинським ісламським джихадом. Речник зачитав на брифінгу переклад стенограми перехопленої розмови між двома офіційними особами ХАМАС. Вони розповідали про невдалу ракету Ісламського джихаду, яка влучила в баптистську лікарню Аль-Ахлі.

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