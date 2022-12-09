Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США включило до підсанкційного переліку чотирьох фізичних та 26 юридичних осіб.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну США ввели санкції проти мережі міжнародних компаній на чолі з турецьким бізнесменом Сіткі Аяна, які торгували іранською нафтою в обхід міжнародного ембарго.

Як зазначається в повідомленні Мінфіну США, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США включило до підсанкційного переліку чотирьох фізичних та 26 юридичних осіб.

Крім того, заблоковано майно одного судна, пов'язаного з операціями в обхід санкцій.

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Як зазначається в повідомленні, в партнерстві з високопоставленими іранськими чиновниками мережа компаній Аяна сприяла поставкам іранської нафти в Китай і Росію.

Компанії Аяна укладали міжнародні контракти з іноземними покупцями на продаж іранської нафти, організовували поставки нафти та допомагали відмивати доходи, приховуючи іранське походження продукції, а також те, що вигоду від цього отримували Корпус вартових ісламської революції.

Війна в Україні та ембарго на нафту:

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

З 1 грудня 2022 року Туреччина вимагає від вантажовідправників нафти страховку для проходу через Босфор і Дарданелли. Нові правила пов'язані з дотриманням санкцій ЄС і Великобританії проти РФ, хоча формально Туреччина до них не приєднувалася. Іншими совами, Туреччина закрила протоки для незастрахованих танкерів з російською нафтою.

3 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 Грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

6 грудня Туреччина закрила протоки для частини танкерів з російською нафтою.

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