Експорт максимально впав за перший повний тиждень роботи санкцій Великої сімки.

На тлі введення ембарго на нафту з РФ, морський експорт сирої нафти різко скоротився на 1,86 млн барелів на день (на 54%) — до 1,6 млн.

Як повідомляє Bloomberg, експорт максимально впав за перший повний тиждень роботи санкцій Великої сімки. Показник за чотири тижні також впав, встановивши новий річний мінімум.

Як йдеться в матеріалі, заборона ЄС на морський імпорт російської нафти закрила найближчий до РФ нафтовий ринок, на який на початку року припадала приблизно половина поставок. Крім невеликих поставок в Болгарію Морські поставки російської нафти в ЄС припинилися повністю.

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Обсяг нафти на танкерах, які слідують в Китай, Індію і Туреччину, плюс обсяги на танкерах, які ще не вказали кінцевий пункт призначення, за чотири тижні до 16 грудня впали в середньому до 2,53 млн барелів на добу.

Війна в Україні та ситуція з нафтою:

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

3 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

6 грудня Туреччина закрила протоки для частини танкерів з російською нафтою.

9 грудня 2022 року США ввели санкції проти компаній, які ризикнули обійти нафтове ембарго.

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