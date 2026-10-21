Без підтримки США України не існувало б, - Рубіо

Таку заяву він зробив після питань щодо обмеження роботи Starlink для України.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що без допомоги Америки, Україна "не існувала б". Про це він сказав журналістам у середу під час візиту до Індії, передає Bloomberg.

"Якби не допомога Сполучених Штатів, зокрема за часів адміністрації Трампа, України зараз не було б. Україна як суверенна держава не існувала б", - наголосив Рубіо.

Політик висловив такі зауваження, відповідаючи на запитання щодо публікації видання The Wall Street Journal, в якій йшлося про те, що генеральний директор SpaceX Ілон Маск нещодавно наказав уповільнити роботу супутникової системи Starlink, яка допомагає Україні відбивати смертоносні російські повітряні атаки.

Відео дня

"У статті, з посиланням на неназваних американських та інших чиновників, йдеться про те, що Маск обговорив рішення щодо Starlink із президентом Дональдом Трампом після того, як інформація про уповільнення стала загальновідомою. Газета також повідомила, що, за словами особи, обізнаної з цим питанням, Маск, соратник Трампа, обговорював питання уповільнення роботи Starlink із представниками адміністрації ще до того, як це рішення набуло чинності", - цитує Bloomberg.

Водночас Рубіо сказав, йому нічого не відомо про те, що Трамп знав про це заздалегідь, а також додав, що США в будь-якому разі не можуть контролювати, що приватна компанія робить зі своїм продуктом.

"Неправда, що ми якось знали про це заздалегідь або будь-яким чином керували цим процесом", - додав держсекретар США.

За його словами, США "більше не будуть займати оборонну позицію щодо цієї теми", додавши, що українські бійці "абсолютно дуже хоробро" протистояли Росії.

Також Рубіо висловився щодо візиту спеціального посланника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа до Санкт-Петербурга на тлі переговорів про закінчення війни.

Політик підкреслив, що наразі перемовини зосереджені на долі східного регіону України, а саме Донбасу, зазначивши, що для подолання розбіжностей було запропоновано кілька "креативних ідей".

"Обом сторонам доведеться погодитися на певні поступки", і ці переговори є складними. Гадаю, для України головним прагненням є забезпечення довгострокової безпеки та захищеності, щоб у майбутньому вона ніколи більше не зазнала вторгнення чи нападу", - сказав Рубіо.

Starlink для України - що відомо

Раніше очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що США не обмежували роботу Starlink для військових в Україні.

"Ми нічого не відкликали. Існують умови надання послуг, яких, зрештою, необхідно дотримуватися, і саме з цього все й починається. Starlink має право приймати такі рішення, Проте, на наш погляд, нічого не змінилося. Ми не видавали жодних наказів чи чогось подібного", - сказав він.

Водночас CNN писало, що сенатори вимагають притягнути до відповідальності тих, хто блокував Starlink Україні. Депутат з Пенсильванії Майк Фіцпатрік пообіцяв, що ті, хто обмежує діяльність Starshield, "стануть предметом ретельного розслідування та будуть притягнуті до повної відповідальності".

Вас також можуть зацікавити новини: