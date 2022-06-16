На думку представника американського ЗМІ, Євросоюз щільно асоціюється із Заходом.

Статус кандидата на вступ у Європейський союз для України може розлютити президента Російської Федерації Володимира Путіна. У Москві вже погрожували, що розцінять такий крок як акт агресії.

Про це пише CNN

На думку представника американського ЗМІ, той факт, що Україну приймає до своїх лав організація, яка настільки щільно асоціюється із Заходом, безсумнівно, "буде розцінений Путіним як акт агресії".

"Раніше Москва заявляла, що вступ (України) в ЄС буде рівнозначно вступу в НАТО, і проти цього твердження важче заперечити зараз, коли ЄС стає настільки відверто геополітичним", - вважає журналіст.

Як раніше повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Київ заповнив і передав Єврокомісії опитувальник, що було необхідним кроком для надання статусу кандидата на членство в ЄС. Перша частина опитувальника містить політичні та економічні критерії, за якими оцінюватиметься готовність України отримати статус кандидата на членство. Друга - охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС.

Рішення Євроради про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС очікується 23-24 червня.

16 червня до Києва прибули канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, які планують обговорити з президентом України Володимиром Зеленським ряд важливих питань. За даними ЗМІ, вони мають намір продемонструвати свою підтримку Україні у її боротьбі проти російської агресії.

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