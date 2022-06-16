Зеленський підкреслив, що відповідь нам щодо кандидатства – це буде відповідь Євросоюзу не тільки Україні, а й самому собі.

Україна зробила все для отримання статусу кандидата в члени Євросоюзу.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

Він нагадав, що сьогодні був спеціальний саміт з лідерами Західних Балкан – у Київ приїжджали премʼєр-міністри Чорногорії та Албанії, а по відеозвʼязку був премʼєр-міністр Північної Македонії.

"Україна отримала вагоме рішення про підтримку й цими державами статусу кандидата в члени Євросоюзу для нас – три держави ухвалили таку спільну заяву",- сказав Зеленський.

"Фактично на сьогодні ми вже настільки наблизилися до отримання цього статусу, як не можна було й мріяти ще навіть декілька років тому. Україна зробила все, що тільки можна було, щоб отримати кандидатство",- наголосив президент України.

Зеленський зазначив, що відповідь Україні щодо кандидатства – "це буде відповідь Євросоюзу не тільки Україні, а й самому собі – своєму майбутньому, майбутньому Європейського Союзу".

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Київ заповнив і передав Єврокомісії опитувальник, що було необхідним кроком для надання статусу кандидата на членство у ЄС. Перша частина опитувальника містить політичні та економічні критерії, за якими оцінюватиметься готовність України отримати статус кандидата на членство. Друга - охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС.

Рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС очікується 23-24 червня.