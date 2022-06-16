Раніше президент Франції Еммануель Макрон запропонував президенту Володимиру Зеленському піти на територіальні поступки заради "збереження обличчя Путіна".

Сьогодні вранці до Києва прибувають лідери трьох найбільших країн Євросоюзу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі планують обговорити з президентом України Володимиром Зеленським низку важливих питань. Про це повідомляє Rainews.it.

Як пише видання, поїздка, про яку не було оголошено з міркувань безпеки, відбудеться за день до того, як Європейська комісія випустить рекомендацію про статус України як кандидата в члени ЄС, до чого багато європейських країн ставляться прохолодно.

Основна мета поїздки-продемонструвати підтримку Україні.

За інформацією видання друга мета-сигнал російському президенту Володимиру Путіну про те, що єдність мети Європейського Союзу не ставиться під сумнів, навіть при всіх різних нюансах, що випливають з не завжди співпадаючих національних інтересів.

Третя мета, як пише видання, полягає в тому, що Італія, Франція і Німеччина хочуть показати своїм союзникам, в першу чергу Сполученим Штатам, що Союз володіє власною стратегічною автономією і ядром засновників, готових вести Європу до ще більшої інтеграції, починаючи із загальної оборони та все більш розширюється зовнішньої політики. загальний. Шлях, який насправді прискорює українську кризу.

Війна в Україні та "обличчя Путіна":

13 травня 2022 року стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон запропонував президенту Володимиру Зеленському піти на територіальні поступки заради "збереження обличчя Путіна".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на це заявив, що Путін має сам знайти спосіб "зберегти обличчя". А посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький відреагував на пропозицію Макрона наступним коментарем: "озвучувалися думки, що треба рятувати чиєсь обличчя. Нехай віддають свій Бранденбург або Піренеї".

12 червня 2022 року міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона за заклик "не принижувати Росію". Дипломат заявив, що для російського президента Володимира Путіна неважливо, як західні країни сприймають РФ.

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