Макрон заявив, що цим візитом політики посилають сигнал єдності українцям.

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер ФРН Олаф Шольц і прем'єр Італії Маріо Драгі, які сьогодні прибули до Києва, мають намір продемонструвати свою підтримку Україні в її боротьбі проти російської агресії.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що на організацію цього спільного візиту пішло кілька тижнів. Лідери трьох країн ЄС мають намір подолати критику в Україні за їх реакцію на повномасштабне вторгнення РФ.

"Це важливий момент. Це сигнал єдності, який ми посилаємо українцям", - сказав Макрон після прибуття до Києва

Представник Єлисейського палацу, відповідаючи, Чому візит відбувається саме зараз, сказав, що його краще було зробити перед самітом ЄС. На ньому буде обговорюватися заявка Києва на членство. У п'ятницю своє рішення з цього питання повинна оголосити Єврокомісія.

"Ми підійшли до моменту, коли нам, європейцям, потрібно послати чіткі політичні сигнали Україні та її народу, коли він героїчно чинить опір", - сказав неназваний представник адміністрації Макрона.

Своєю чергою Драгі у вівторок заявив про необхідність почати "якомога швидше" переговори з Росією. При цьому він додав, що вони повинні бути на умовах, які Україна вважає прийнятними.

За даними ЗМІ, на зустрічі з трьома лідерами президент Володимир Зеленський підштовхне їх до відправки більшої кількості зброї, щоб допомогти ЗСУ протистояти російським окупантам.

При цьому радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів пише, що Макрон, Шольц і Драгі "везуть нам кандидатство в ЄС і прохання повернутися в переговорний процес з Путіним".

Що передувало візиту

13 травня 2022 року стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон запропонував президенту Володимиру Зеленському піти на територіальні поступки заради "збереження обличчя Путіна".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на це заявив, що Путін повинен сам знайти спосіб "зберегти обличчя". А посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький відреагував на пропозицію Макрона наступним коментарем: "озвучувалися думки, що треба рятувати чиєсь обличчя. Нехай віддають свій Бранденбург або Піренеї".

12 червня 2022 року міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона за заклик "не принижувати Росію". Дипломат вказав, що для російського президента Володимира Путіна неважливо, як західні країни сприймають РФ.