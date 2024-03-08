Ізоляція Словаччини у Європі посилюється дедалі більше.

У четвер, 7 березня, представники 28 країн, включаючи Україну та США, провели спеціальну телеконференцію на рівні міністрів. Проте жодного представника Словаччини не запросили на зустріч, організовану Францією, пише Euractiv.

Зазначається, що це стало закономірною реакцією на коментарі прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який під час зустрічі перед Паризьким самітом "розкритикував стратегію Заходу щодо України".

Перед цим колишньій міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомляв, що спочатку Фіцо навіть не викликали на паризький саміт, але Франція надіслала йому запрошення після того, як він спеціально "попросив".

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Надь також заявив, що після того, як Фіцо прийшов до влади, Словаччину більше не запрошують на різні закриті форуми в ЄС і НАТО через її проросійську позицію.

"Колишні колеги по міністрах розповідали мені, що союзники бояться витоку інформації. Вони бачать неконструктивний підхід зі словацького боку. Іншими словами, зовнішня політика Словаччини наразі перебуває в дуже поганому стані, і це для нас збентеження", — сказав Надь.

Зазначається, що ізоляція Словаччини може бути ще більше посилена обранням Павола Гашпара новим фактичним керівником головного розвідувального агентства країни – Словацької інформаційної служби (SIS). Щоб призначити його, уряду Фіцо довелося змінити статут агентства в обхід проєвропейського президента Словаччини Зузани Чапутової.

Гашпар добре відомий тим, що він палкий шанувальник свого батька, його звинувачують у неправдивих заявах, брехні під присягою та підозрюють у дачі хабара в розмірі 60 000 євро поліцейським.

Словаччина конфліктує з іншими країнами

Чехія відклала на невизначений час міжурядові консультації зі Словаччиною через принципові розбіжності у поглядах на ключові зовнішньополітичні питання. Вони мали відбутися у квітні.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що співпраця зі Словаччиною є важливою для країни, однак вони не можуть ігнорувати зустріч міністра закордонних справ Словаччини та міністра закордонних справ Російської Федерації.

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