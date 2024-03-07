Фіцо заявив, що чешський уряд "зацікавлений у підтримці війни".

Чехія відклала не невизначений час міжурядові консультації зі Словаччиною через принципові розбіжності у поглядах на ключові зовнішньополітичні питання. Вони мали відбутися у квітні.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала написав у мікроблозі X (раніше Twitter), що співпраця зі Словаччиною є важливою для країни, однак вони не можуть ігнорувати зустріч міністра закордонних справ Словаччини та міністра закордонних справ Російської Федерації.

"Тому ми не вважаємо за доцільне проводити міжурядові консультації з урядом Словацької Республіки в найближчі тижні. Ми вирішили відкласти заплановану зустріч, про що вже поінформували словацьку сторону", - додав прем'єр.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо записав відеозвернення, в якому сказав, что словацький уряд "ніколи не піддасть такі глибокі словацько-чеські відносини такій загрозі".

"Ми відзначаємо, що чеський уряд вирішив поставити під загрозу наші відносини тільки тому, що він зацікавлений у підтримці війни, яка триває в Україні, в той час як словацький уряд відкрито говорить про мир. Ваше рішення не вплине на нашу суверенну словацьку зовнішню політику", - сказав він.

Колишній міністр закордонних справ Словаччини і нинішній кандидат в президенти Іван Корчок заявив, що словацька сторона несе повну відповідальність за погіршення відносин з Чехією.

"Уряд Словаччини веде Словаччину до ізоляції, спалюючи мости зі своїми сусідами, позбавляючись союзників і завдаючи серйозної шкоди національно-державним інтересам", - написав Корчок в Instagram.

Позиції Словаччини та Чехії у війні:

Як відомо, Чехія від початку повномасштабної війни підтримує Україну у боротьбі з російськими окупантами, а також виступає за інтерграцію країни у європейську та євроатлантичну спільноти.

Словаччина також надавала допомогу, однак восени в країні пройшли позачергові парламентські вибори, на яких перемогла опозиційна партія Smer-SD, очолювана колишнім прем'єром Робертом Фіцо.

Фіцо заявив, що у них "є проблеми побільше, ніж Україна", а потім оголосив про припинення військової допомоги. Згодом він заявляв, що українці мають піти на територіальний компроміс з країною-агресором.

Нещодавно стало відомо, що очільники міністерств закордонних справ Словаччини та Росії зустрілися на дипломатичному форумі в Анталії.

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