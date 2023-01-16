Зазначається, що суховантаж прямував до Стамбула.

Суховантаж заблокував прохід по Босфорській протоці. Судно прямувало з України в Стамбул.

За даними видання Anadolu Agency, суховантаж MKK-1 під прапором Палау прямував з України до Стамбула, але о 07:30 сів на мілину перед бухтою Бейкоз Анадолу Каваджі. Причиною інциденту стала відмова керма. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Відзначається, що прохід кораблів по протоці тимчасово зупинено. Проводиться необхідна робота з судном.

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"Наше рятувальне судно Nene Hatun, буксири Kurtarma-5, 8, 9 і катер KEGM-8 були негайно направлені на місце події для 142-метрового суховантажу MKK-1, який сів на мілину в Умур'єрі під час плавання з України в Стамбул", - йдеться в повідомленні.

Зерновий коридор - що відомо

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну прохід суден Чорним морем виявився заблокований. 22 липня 2022 року Київ та Москва разом з Анкарою підписали угоди з ООН. Документ має забезпечити безпечний експорт української аграрної продукції.

1 серпня 2022 року з порту Одеси вийшло перше судно з українським продовольством. 17 листопада 2022 року "зернову ініціативу" продовжили ще на 120 днів.

17 грудня 2022 року стало відомо, що в Босфорі збільшується черга на інспекційну перевірку судів з аграрною продукцією з України. Причиною стали штучні обмеження з боку Росії. В результаті ситуація призвела до обмежень в роботі українських портів і недоекспорту продукції мінімум в 3 мільйони тонн на місяць.

Станом на 3 січня 2023 року у черзі накопичилося майже 100 суден.

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