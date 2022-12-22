З портів Великої Одеси за дві доби вийшли п'ять суден з 221 тис.тонн агропродукції.

Із портів Великої Одеси за останні дві доби вийшли п'ять суден з 221 тис.тонн агропродукції.

Як повідомили у Міністерстві інфраструктури України, зараз в портах Великої Одеси під обробкою 29 суден, на які завантажують понад 1 млн тонн української агропродукції.

"З портів Великої Одеси за дві доби вийшли п'ять суден з 221 тис.тонн агропродукції для Африки та Азії. Серед них - балкер SEA bridle з 25 тис.тонн агропродукції для Лівії. З початку роботи "зернового коридору" порти відправили 12 суден з 305 тис.тонн українського зерна в цю африканську країну", - йдеться в повідомленні.

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Зараз по "зерновому коридору" рухаються два судна під завантаження 89 тис.тонн агропродукції.

"У Босфорі своєї черги на інспекцію JCC очікують 92 судна. За минулу добу сім суден отримали погодження для подальшого руху після інспекції", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві нагадали, що для безперервного руху по "зерновому коридору" має відбуватися мінімум 12 інспекцій на добу.

За даними відомства, з 1 серпня з трьох портів Великої Одеси вийшли 574 судна, які експортували 14,6 млн тонн українського продовольства в країни Азії, Європи та Африки.

Експорт українського зерна під час війни:

22 липня Україна і Росія за посередництва Туреччини підписала окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем.

1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.

29 жовтня росіяни заявили, що припиняють участь у реалізації угод "зернової ініціативи" через нібито вчинення Україною "теракту" проти кораблів Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму.

218 суден фактично були заблоковані на своїх поточних позиціях.

ООН, Туреччина та Україна заявили про намір продовжувати експорт продовольства та погодили рух 14 суден з українським зерном у Чорному морі. В ООН підкреслили, що Чорноморська зернова ініціатива залишається в силі, навіть незважаючи на заяви Російської Федерації про вихід з угоди.

2 листопада РФ оголосила, що повертається до виконання зобов'язань в рамках "зернової угоди".

14 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна може розширити зерновий коридор.

17 листопада стало відомо, що реалізація "зернової ініціативи" продовжена ще на 120 днів.

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