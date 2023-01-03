69 заблокованих балкерів очікують завантаження, 25-завантажені агропродукцією.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну в "зерновому коридорі" виявилися заблоковані майже 100 суден.

Як повідомили у Міністерстві інфраструктури України, зараз в Босфорі на інспекцію очікують 94 судна, які йдуть по "зерновому коридору".

"У Босфорі 94 судна очікують на інспекцію: 69 суден - порожні під завантаження, а 25 - вже завантажені агропродукцією. Російська сторона в JCC (спільному координаційному центрі - УНІАН) системно гальмує проведення інспекцій", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, судна очікують в середньому більше місяця. Наприклад, балкер T-Med з пшеницею на борту очікує інспекцію ще з початку листопада минулого року.

Експорт українського зерна під час війни:

22 липня Україна і Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем.

1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.

17 листопада реалізацію "зернової ініціативи" було продовжено ще на 120 днів.

17 грудня Мінінфраструктури України повідомило, що в Босфорі через штучні обмеження з боку Росії збільшується черга на інспекційну перевірку суден, що перевозять українську аграрну продукцію. Така ситуація призводить до обмежень в роботі українських портів і недоекспорту продукції мінімум в 3 млн тонн на місяць.

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