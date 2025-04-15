Він каже, що не має достатньо інформації про атаку.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився засудити Російську Федерацію за жорстокий обстріл Сум, внаслідок якого загинули 34 людини, а ще 119 - отримали поранення.

Як передає видання Postoj, під час пресконференції у місті Кошице словацький прем'єр заявив, що засуджує вбивства загалом, але недостатньо проінформований, щоб коментувати атаку, яка російські загарбники вчинили 13 квітня:

"Я засуджую вбивство. Я засуджую всі вбивства, я завжди це робив і буду робити. Але я не маю достатньо інформації, щоб просто сказати щось прямо зараз".

Водночас президент Словаччини Петер Пеллегріні раніше засудив жорстокий напад на Суми, закликавши міжнародну спільноту змусити Росію шукати миру за столом переговорів, а не за допомогою ракет, які вбивають невинних людей.

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Позиція Фіцо щодо України

Як відомо, прем'єр-міністр Словаччини займає позицію, яка суттєво відрізняється від традиційної підтримки України з боку більшості країн Європейського Союзу.

Фіцо неодноразово заявляв, що Словаччина не надаватиме Україні військову чи фінансову підтримку, а також закликав ЄС відновити транзит російського газу через Україну. ​

Крім того, словацький політик виступає проти вступу України до НАТО, вважаючи, що це лише загострить конфлікт.​

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