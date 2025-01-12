Прем'єр Словаччини вважає, що Зеленський хоче нашкодити його країні.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив заблокувати додаткову допомогу для України з боку Європейського союзу. Він заявив, що це результат припинення транзиту російського газу через українську територію.

"Якщо Зеленський вирішив нашкодити Словаччині та ЄС, бо думає, що йому все зійде з рук, то я накладу вето на допомогу Україні в ЄС", - цитує Фіцо видання Dennik N.

За його словами, Словаччина має вирішити, чи буде вона потурати пасивній зовнішній політиці, чи прагнутиме розвивати життєвий простір у рамках ЄС і НАТО.

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"Припинення поставок через Україну призвело до зростання цін на газ у Європі. Тому я був у Брюсселі, щоб попередити Єврокомісію, що якщо ми не працюватимемо над імпортом газу в певному обсязі через Україну, то ми побачимо величезне зростання цін на газ", - каже він.

Прем'єр Словаччини заявив, що під час візиту до Москви запитав, чи готова Росія постачати газ.

"Вони сказали "так", - додав Фіцо.

Зупинка російського газу через Україну - реакція Фіцо

Після того як Україна зупинила транспортування російського газу через свою газотранспортну систему, словацький прем'єр Роберт Фіцо пригрозив Україні "жорсткими заходами", щоб змусити транспортувати російський газ до ЄС.

Пізніше він розповів про обіцянку російського диктатора Володимира Путіна під час зустрічі в Москві, який обіцяв продовжити постачання газу в його країну - нібито "Газпром" знайде альтернативні шляхи.

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