Він заявив, що "Угорщина знову стане повноправним членом ЄС".

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр пообіцяв провести референдум щодо вступу України до Євросоюзу, у разі своєї перемоги на виборах наступного року. Він також пообіцяв розблокувати мільярди євро фінансування від ЄС для Угорщини, пише Reuters.

"Угорщина знову стане гордим і надійним союзником НАТО. Угорщина знову стане повноправним членом ЄС", - заявив Мадяр.

Він зазначив, що розблокування фондів ЄС для Угорщини може стимулювати економіку країни щонайменше на 1%.

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Мадяр також сказав, що питання членства України в ЄС викликає розбіжності, тому він проведе обов'язковий референдум із цього питання, коли з'являться точні умови вступу України.

Угорщина втомилася від Орбана

Згідно з нещодавнім опитуванням, більшість громадян Угорщини не хочуть бачити Віктора Орбана прем'єр-міністром. Найбільше підтримкою угорців користується опозиційний політик Петер Мадяр. За нього проголосували 39% респондентів. На другому місці опинився незалежний депутат Акош Хадхазі, який набрав 32%. Орбан користується найменшою підтримкою і посідає третє місце з 31% голосів.

У лютому 2025-го Угорщина заблокувала перший блок переговорів щодо членства України в Європейському Союзі. Пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пояснив, що Угорщина блокуватиме переговори щодо вступу України до ЄС, доки український уряд не поверне угорській громаді "ті права меншин, які було відібрано 2015 року".

Раніше Орбан заявляв, що членство України в ЄС зруйнує Угорщину і створить ризики для її економіки та безпеки.

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