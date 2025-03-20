Угорський міністр наголосив, що не бачить безпеки Європи в інтеграції України в оборонні системи.

Україна має стати "буферною зоною" між Росією та Європою. Про це заявив міністр Угорщини у справах Європейського Союзу Янош Бока в інтервʼю Financial Times.

"Ми не бачимо безпеку Європи в інтеграції України в оборонні системи, але ми бачимо необхідність буферної зони між Росією та європейськими оборонними структурами, яка слугує інтересам як Росії, так і Європи. Україна може функціонувати як буферна зона лише за умови, що між глобальними гравцями буде консенсус щодо того, що можна і що не можна робити на території України. В іншому випадку це буде зона конфлікту, а не буферна зона", - зазначив він.

Також Бока додав:

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"Якщо США або ЄС роблять щось в Україні без схвалення Путіна, це саме по собі є джерелом конфлікту".

Як пише FT, дипломати з інших країн ЄС заявили, що "стратегічна розбіжність" Угорщини зі своїми союзниками здається нездоланною, тому проводяться обговорення про те, як скасувати право вето Будапешта на одностайне ухвалення рішень.

"Продовження протистояння щодо України рано чи пізно повинно мати наслідки для позиції Угорщини", - наголосив один високопоставлений дипломат ЄС та зауважив, що деякі міністри закордонних справ ЄС проводили дискусії щодо наслідків для Будапешта.

Водночас Бока підкреслив, що зближення Трампа з Путіним є не лише геополітично вмотивованим, а й ідеологічно.

"Багато людей роблять помилку, недооцінюючи ступінь неприязні адміністрації Трампа до європейських інституцій. "[Трамп] розглядає ЄС не просто як міжнародну організацію з протилежними інтересами, а як політичного опонента, і ставиться до нього відповідно", - вважає політик.

За його словами, "застереження" Угорщини щодо санкцій проти РФ "посилилися".Також Бока вважає, що ці обмеження загрожують підірвати мирний процес.

"Ми не хочемо, щоб рішення щодо режиму санкцій стали перешкодою для припинення вогню і мирних переговорів... Ми повинні говорити про те, наскільки санкції допомагають або перешкоджають цьому конкретному мирному процесу", - підсумував міністр.

Політика Угорщини щодо України - останні новини

Як писав УНІАН, раніше Янош Бока пригрозив блокувати висновки саміту ЄС щодо України, оскільки це "суперечить угорській позиції та національним інтересам" країни.

Також повідомлялось, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має намір "вирішити долю" України в ЄС за допомогою опитування всередині своєї країни. За його словами, голосування матиме консультативний характер, проте його результати, швидше за все, виявляться несприятливими для України.

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