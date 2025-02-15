Угорщина висунула Україні додаткові умови.

Угорщина заблокувала перший блок переговорів щодо членства України в Європейському Союзі. Про це повідомив дипломат ЄС для RMF FM.

Відомо, що в п'ятницю польське головування представило лист з умовами відкриття кластера "Фундаментальні питання", який буде надіслано Україні. Йдеться про підготовку та прийняття двох дорожніх карт. Одна з них стосується плану реформ у сфері верховенства права, а інша - реформи державного управління.

Такий лист підтримало багато країн ЄС, за винятком однієї делегації, а для його відправлення необхідне одностайне рішення.

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За словами кореспондентки RMF FM, Угорщина у цьому питанні висунула Україні додаткові умови, а саме країна вимагає план захисту національних меншин.

"Це питання може затримати або навіть унеможливити відкриття першого кластеру у квітні. Тим більше, що це лише перший етап процедури, що містить ще два рішення, які мають бути прийняті одноголосно (а отже, ризикують бути заблокованими)", - підкреслили у виданні.

У RMF FM наголосили, що блокування з боку Угорщини відбулося тоді, коли голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила в Мюнхені, що ЄС має прискорити процес вступу України в Європейський Союз.

"Польща хоче відкрити два з шести переговорних кластерів (сфер) з Україною під час свого шестимісячного головування. Це кластер "Основи", що стосується верховенства права та цінностей, на яких ґрунтується ЄС, і кластер "Зовнішні відносини", що стосується зовнішньої та оборонної політики", - нагадали у виданні.

Позиція влади Угорщини щодо України - останні новини

Як писав УНІАН, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан грубо висміяв намір ЄС залишатися із Україною. Він наголосив, що Брюссель нібито "підтримує вбивства".

"В той час як президент Трамп і президент Путін ведуть переговори про мир, чиновники ЄС роблять нікчемні заяви. Не можна просити місце за столом переговорів. Його потрібно заслужити! Силою, хорошим лідерством і розумною дипломатією", - написав він.

Також міністр європейських справ Угорщини Янош Бока, який близький до Орбана, заявив, що його країна погодиться на нові санкції проти РФ лише після домовленості з Трампом. Він зазначив, що Європейський Союз має бути "дуже обережним" під час прийняття нових санкцій проти Росії.

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