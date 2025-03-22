Міністр каже, що поки "не може бути й мови про будь-який прогрес у переговорах".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна блокуватиме переговори щодо вступу України до Євросоюзу, доки угорській громаді на Закарпатті не повернуть "відібрані у неї права". Про це Сіярто написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Він повідомив, що мав телефонну розмову зі своєю австрійською колегою Беате Майнль-Райзінгер "щодо постійних порушень прав угорської громади на Закарпатті та інтеграційних прагнень України".

"Я високо ціную готовність Беате Майнль-Райзінгер допомогти, проте ситуація залишається незмінною: попри постійні обіцянки та гарні слова, український уряд і досі не повернув угорській громаді ті права меншин, які були відібрані з 2015 року", - написав Сіярто.

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Він додав, що "це є неприйнятним і повністю суперечить спільним європейським нормам та цінностям".

"Отже, доки ця сумна ситуація триває, не може бути й мови про будь-який прогрес у переговорах щодо вступу України до ЄС", - запевнив угорський міністр.

Блокування Угорщиною вступу України до ЄС: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, у лютому 2025-го Угорщина заблокувала перший блок переговорів щодо членства України в Європейському Союзі. У цьому питанні вона висунула Україні додаткові умови, а саме вимагає план захисту національних меншин.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявляв, що переговори про вступ України до ЄС сповільнилися "через блокування представниками однієї країни всієї роботи України та всіх інших держав-членів Європейського Союзу". Він запевнив, що Україна виконує свою частину зобов'язань щодо вступу, і процес перемовин має цьому відповідати.

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