При цьому куріння марихуани як і раніше заборонено законом.

У четвер, 9 червня, Таїланд - країна, відома своїми суворими законами про боротьбу з наркотиками, - легалізував вирощування канабісу, а також його вживання у харчових продуктах та напоях, ставши першою азійською країною, яка це зробила.

Як передає Reuters, покупці вже шикуються в черги в торгових точках з напоями, солодощами та іншими продуктами, що містять канабіс. Багато хто стоїть з учорашнього вечора. При цьому куріння марихуани як і раніше заборонено законом.

Таїланд вже легалізував медичну марихуану у 2018 році. Тепер уряд, що робить ставку на коноплі як на товарну культуру, планує роздати мільйон рослин, щоб спонукати фермерів зайнятися їх вирощуванням.

"Після того, як економіка котиться до чортів, нам це справді потрібно", - прокоментувала власниця магазину з продажу цукерок з канабісом Чокван Кітті Чопака.

При цьому влада прагне запобігти вибуху рекреаційного використання, обмежуючи міцність пропонованих продуктів. Зберігання та продаж екстрактів канабісу, що містять понад 0,2% його психоактивного інгредієнта, тетрагідроканабінолу (ТГК), не дозволено.

Тим, хто порушує закон, як і раніше загрожує в'язниця і штрафи.

Усі виробники канабісу зобов'язані реєструватися в урядовому додатку під назвою PlookGanja. За словами представника Міністерства охорони здоров'я Пайсана Данкхума, в додатку зареєструвалися вже майже 100 000 осіб.

Міністерство охорони здоров'я заявило, що схвалило 1 181 конопляний продукт, зокрема, косметику та харчові продукти. Очікується, що до 2026 року галузь заробить до 15 мільярдів бат - приблизно 435,16 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України підтримав законопроект, що регулює використання в Україні рослин роду конопель (Cannabis) у медичних, промислових і наукових цілях. Таким чином МОЗ підготувало законодавчий ґрунт для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва.

Вас також можуть зацікавити новини: