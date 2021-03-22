Читайте такожАвстралієць захистився від стріли мобільним телефоном (фото, відео)Житель Таїланду замовив в інтернет-магазині iPhone 7, проте замість телефону отримав письмовий стіл у вигляді величезного смартфона.
Як виявилося, чоловік не зрозумів по фотографії, що саме і якого розміру купує, а також не перевірив замовлення перед покупкою, пише Meduza з посиланням на Oriental Daily.
І хоча вартість доставки, що була непомірно високою для невеликої коробки з айфоном, збентежила замовника, від покупки він не відмовився.
Коли посилку доставили, з'ясувалося, що замість iPhone 7 таїландець оформив замовлення на величезну репліку айфона у вигляді стола. У предмета меблів кольору Rose Gold є екран, кнопка "Додому", динамік, камера і сенсори.
Приблизно такі ж столи, наприклад, продає одна з південнокорейських фірм. Замість слота для SIM-карти у них є висувна шухляда, де можна зберігати зокрема й техніку Apple.
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