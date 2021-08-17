Рух "Талібан" оголосив загальну "амністію" у всьому Афганістані на тлі того, що багато жителів залишаються вдома або намагаються втекти з країни після захоплення влади талібами.
Про це заявив представник культурної комісії "Талібану" Енамулла Самангані в ефірі афганського державного телебачення, пише Associated Press.
Самангані не вказав якихось деталей, вважаючи, що люди вже знають правила ісламських законів, яких вони мають дотримуватися.
"Наші люди - мусульмани, і ми не тут не для того, щоб примусити їх до ісламу", - сказав він.
Також він зазначив, що жінки мають увійти до складу уряду. "Ісламський Емірат не хоче, щоб жінки були жертвами. Вони повинні бути в структурі уряду відповідно до закону Шаріату", - сказав Самангані.
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Талібан захопив владу в Афганістані
- 15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, згодом вони захопили Кабул.
- Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.
- Стало також відомо, що представники "Талібану" у президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади. Таліби мають намір оголосити про створення ісламського емірату Афганістан.
- Також 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.
- 16 серпня бойовики руху "Талібан" зайняли будівлю парламенту Афганістану, таким чином взявши її під свій контроль.
- Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану. Наразі в Афганістані залишається ще до 50 українців.