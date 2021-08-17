Таліби вважають, що жителі Афганістану вже знають правила ісламських законів, яких вони мають дотримуватися.

Рух "Талібан" оголосив загальну "амністію" у всьому Афганістані на тлі того, що багато жителів залишаються вдома або намагаються втекти з країни після захоплення влади талібами.

Про це заявив представник культурної комісії "Талібану" Енамулла Самангані в ефірі афганського державного телебачення, пише Associated Press.

Самангані не вказав якихось деталей, вважаючи, що люди вже знають правила ісламських законів, яких вони мають дотримуватися.

"Наші люди - мусульмани, і ми не тут не для того, щоб примусити їх до ісламу", - сказав він.

Також він зазначив, що жінки мають увійти до складу уряду. "Ісламський Емірат не хоче, щоб жінки були жертвами. Вони повинні бути в структурі уряду відповідно до закону Шаріату", - сказав Самангані.

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Автор: Олександр Топчій