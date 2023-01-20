Новий міністр оборони каже, що існують вагомі причини як "за" так і "проти".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна готова швидко рухатися у питанні танків Leopard 2, якщо буде домовленість з союзниками.

Про це повідомляє британський телеканал Sky News. Пісторіус сказав, що "невірно" говорити, що Німеччина блокує постачання танків Leopard, і що існують вагомі причини як для відправки в Україну, так і проти цього.

Німеччина володіє експортною ліцензією на основні бойові танки Leopard 2, а це означає, що іншим країнам треба отримати дозвіл для відправлення танків Leopard в Україну.

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Окремо Пісторіус сказав, що Німеччина не зупиниться, не відмовиться від підтримки України. За його словами, перший пріоритет - це системи протиповітряної оборони.

Танки Leopard від Німеччини

Як повідомляв УНІАН, Україна очікує, що Німеччина ухвалить рішення про передачу Україні танків Lеopard 2 і дозволить іншим країнам, які мають на озброєнні німецькі танки, надати їх Україні.

Раніше канцлер Олаф Шольц казав, що Німеччина "не піде на це одна".

Польський президент Анджей Дуда під час візиту до Львова пообіцяв передати ЗСУ роту танків Leopard. Поставку цих танків мала схвалити влада Німеччини.

Вчора стало відомо, що Польща планує передати танки, навіть якщо не отримає дозволу від Німеччини. Однак сьогодні спікер німецького уряду заявив, що вони не заперечують проти поставок.

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