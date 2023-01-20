Напередодні прем'єр Польщі заявив, що Варшава може відправити свої танки незалежно від того, отримає вона дозвіл від Німеччини чи ні.

Польща може відправити танки Leopard без дозволу, цитує Sky News спікера уряду Німеччини.

Разом з тим в уряді додали, що у них немає інформації щодо офіційного запиту.

Німеччина володіє експортною ліцензією на основний бойовий танк Leopard, тому офіційно необхідно дозволити іншим країнам відправляти його за кордон.

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Напередодні прем'єр Польщі заявив, що Варшава може відправити свої танки незалежно від того, отримає вона дозвіл від Німеччини чи ні.

Окремо у Кабміні ФРН додали, что канцлер Олаф Шольц не вимагав від США передати Києву танки Аbrams як обов'язкову умову надання Україні німецьких Leopard.

Танки для України - що відомо

Першою, хто офіційно підтвердив передачу для України танків західного зразка, виступила Велика Британія. Напередодні Лондон погодився поставити ЗСУ 14 одиниць Challenger 2.

Разом з тим Німеччину намагаються умовити дати хоча б дозвіл на поставку ЗСУ Leopard. З цього приводу канцлер ФРН Олаф Шольц вже поставив США умову: спочатку Вашингтон повинен підтвердити передачу Києву своїх важких танків Abrams.

Вже відомо, що Варшава забронювала Україні цілу роту німецьких танків, але без політичного рішення Берліна передати їх Україні не може. Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький розраховує на поставку Україні не менше 100 бойових танків.

Крім того, з'явилась інформація, що Нідерланди готові оплатити танки Leopard для відправки в Україну в рамках коаліції європейських союзників і НАТО. Свою готовність передати німецьку бронетехніку висловила й Фінляндія.

Тим не менше Бундестаг провалив голосування про передачу танків Leopard Україні 19 січня.

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