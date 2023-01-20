Раніше про наміри передати танки оголошувала Польща, однак очікується, що про передачу оголосять одразу кілька країн.

Одна з країн, що експлуатують танки Leopard німецького виробництва, попросила дозволу в Берліна передати цю важку бронетехніку Україні.

"Наскільки я розумію, офіційний запит від країни надійшов сьогодні – я не знаю жодних додаткових подробиць про те, хто або що – і, очевидно, це процес, який потрібно пропрацювати", – повідомив міністр оборони Великобританії Бен Воллес в коментарі Sky News після переговорів з 10 союзниками на військовій базі в Естонії.

На запитання про те, чи вважає він, що Німеччина має погодитися на передачу танків, Воллес зазначив: "Я хочу, щоб якомога більше танків підтримали зусилля України. У цьому немає жодного секрету… Якщо ми хочемо дати повідомлення Кремлю, що ми не здаємося, що ми подвоїмо зусилля, танки є частиною цього".

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Міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас, який також був на зустрічі, повідомив Reuters, що кілька країн оголосять про свій намір відправити танки Leopard в Україну на великій зустрічі на авіабазі США в Німеччині в п’ятницю, 20 січня.

"Деякі країни обов'язково надішлють в Україну танки Leopard, це точно", - сказав він.

Німецькі танки Leopard для України - що варто знати

Німеччина продовжує відмовляти Україні у постачанні танків для протидії російській агресії. Крім цього, Німеччина має експортну ліцензію, тому будь-яка країна, яка хоче постачати Україні Leopard зі своїх запасів, має отримати дозвіл Берліна. Поки Берлін не давав на це "зелене світло", у зв’язку з чим українська влада закликала німецьких партнерів переглянути свій підхід.

Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до України 11 січня оголосив, що його країна передасть роту німецьких танків Leopard (14 штук) у рамках міжнародної коаліції. Говорячи про плани передати Україні Leopard голова уряду Польщі Матеуш Моравецький заявив, що згода Німеччини не є обов’язковою умовою.

"Згода [Німеччини] тут має другорядне значення. Ми або швидко отримаємо цю згоду, або зробимо це самі", – сказав він.

Крім цього, Україна та партнери посилюють тиск на Німеччину, аби країна розпочала передачу танків. Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна погодиться на це тільки якщо США розпочнуть поставки своїх танків Abrams. Згодом новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що постачання Україні німецьких танків не має бути прив’язаним до передачі американських танків. США не передають Abrams Україні, наголошуючи, що в цьому немає сенсу.

19 січня очільники Міністерства закордонних справ та Міністерства оборони України Дмитро Кулеба та Олексій Резніков у спільній заяві звернулися до всіх держав-партнерів із закликом пришвидшити надання озброєння. Зокрема, вони адресували звернення до Греції, Данії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Фінляндії, Швеції, які мають на озброєнні танки Leopard.

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