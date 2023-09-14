Уряду канцлера Олафа Шольца потрібно ухвалити рішення про передачу Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.
Відповідний крок Німеччини активно вимагають депутати Бундестагу. Лист до Шольца підписали Марі-Агнес Штрак-Циммерманн (Вільні демократи), Антон Гофрайтер ("Зелені") та Андреас Шварц (СДПН).
"Зокрема, Україна потребує крилатих ракетних комплексів Taurus, які є на озброєнні Бундесверу, для того, щоб цілеспрямовано послабити російську військову логістику", – йдеться в листі.
Депутати наголосили, що представники українського уряду запевнили їх в особистих розмовах, що ці ракети будуть використовуватися тільки на території України.
"Ми не бачимо причин сумніватися в цій обіцянці", – зазначили німецькі депутати. За їх словами, Німеччина зобов'язана постачати Україні усе необхідне для стримування російських окупаційних військ.
"Для цього потрібні, зокрема, запасні частини для вже поставлених систем і підтримка в ремонті цих систем", – йдеться у зверненні депутатів до Шольца.
Taurus для України - що відомо
Як раніше повідомляв УНІАН, у травні Україна офіційно запросила у Німеччини крилаті ракети Taurus.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба казав, що рішення про надання Україні далекобійних ракет Taurus перебуває у канцлера Німеччини Олафа Шольца "на столі", він має його ухвалити.
У серпні Шольц заявив, що Берлін не готовий до передачі Україні ракет Taurus.