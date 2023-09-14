Наразі Бундесвер має 600 одиниць таких ракет.

Уряду канцлера Олафа Шольца потрібно ухвалити рішення про передачу Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

Відповідний крок Німеччини активно вимагають депутати Бундестагу. Лист до Шольца підписали Марі-Агнес Штрак-Циммерманн (Вільні демократи), Антон Гофрайтер ("Зелені") та Андреас Шварц (СДПН).

"Зокрема, Україна потребує крилатих ракетних комплексів Taurus, які є на озброєнні Бундесверу, для того, щоб цілеспрямовано послабити російську військову логістику", – йдеться в листі.

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Депутати наголосили, що представники українського уряду запевнили їх в особистих розмовах, що ці ракети будуть використовуватися тільки на території України.

"Ми не бачимо причин сумніватися в цій обіцянці", – зазначили німецькі депутати. За їх словами, Німеччина зобов'язана постачати Україні усе необхідне для стримування російських окупаційних військ.

"Для цього потрібні, зокрема, запасні частини для вже поставлених систем і підтримка в ремонті цих систем", – йдеться у зверненні депутатів до Шольца.

Taurus для України - що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, у травні Україна офіційно запросила у Німеччини крилаті ракети Taurus.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба казав, що рішення про надання Україні далекобійних ракет Taurus перебуває у канцлера Німеччини Олафа Шольца "на столі", він має його ухвалити.

У серпні Шольц заявив, що Берлін не готовий до передачі Україні ракет Taurus.

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