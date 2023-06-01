Німеччина наразі не ухвалила жодних рішень про передачу Україні далекобійних ракет Taurus, попри запит України та заклили Бундестагу.
Як заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, країна залишається обережною у таких питаннях, пише Tagesspiegel.
"Ми дуже обережні в цьому питанні, я завжди давав це зрозуміти. І досі думка не змінилася", - заявив Пісторіус, коментуючи перспективи постачання Taurus в Україну.
Taurus для України - що відомо
У травні Україна офіційно запросила у Німеччини крилаті ракети Taurus. У Берліні підтвердили надходження запиту, але інших деталей не повідомили.
Опозиційний німецький депутат Родеріх Кізеветтер підтримав передачу Україні ракет Taurus, хоча міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус поставився до пропозиції опозиції з обережністю.
Згодом експерт з питань оборони, депутат Бундестагу від "Вільної демократичної партії" (FDP) Александр Мюллер заявив, що Німеччина повинна передати Україні крилаті далекобійні ракети Taurus, які можуть уражати цілі на відстані до 500 кілометрів.