За його словами, жодних рішень щодо передачі Україні цих ракет не ухвалено.

Німеччина наразі не ухвалила жодних рішень про передачу Україні далекобійних ракет Taurus, попри запит України та заклили Бундестагу.

Як заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, країна залишається обережною у таких питаннях, пише Tagesspiegel.

"Ми дуже обережні в цьому питанні, я завжди давав це зрозуміти. І досі думка не змінилася", - заявив Пісторіус, коментуючи перспективи постачання Taurus в Україну.

Taurus для України - що відомо

У травні Україна офіційно запросила у Німеччини крилаті ракети Taurus. У Берліні підтвердили надходження запиту, але інших деталей не повідомили.

Опозиційний німецький депутат Родеріх Кізеветтер підтримав передачу Україні ракет Taurus, хоча міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус поставився до пропозиції опозиції з обережністю.

Згодом експерт з питань оборони, депутат Бундестагу від "Вільної демократичної партії" (FDP) Александр Мюллер заявив, що Німеччина повинна передати Україні крилаті далекобійні ракети Taurus, які можуть уражати цілі на відстані до 500 кілометрів.

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