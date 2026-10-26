Чи будуть переговори про окуповані території України: Пєсков зробив заяву

За словами Пєскова, очікується "дуже серйозна розмова".

Тема територіальних питань може стати предметом майбутніх тристоронніх перемовин щодо припинення війни Росії проти України. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

"Усі ці питання так чи інакше можуть стати темою для обговорення в ході спроб мирного врегулювання", - сказав Пєсков.

Він додав, що очікується "дуже серйозна розмова, яка охоплюватиме величезну кількість деталей".

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"Ми не хотіли б обговорювати ці деталі публічно, оскільки вважаємо, що це зашкодить потенційному майбутньому мирному процесу", - додав речник російського диктатора.

Тристоронні перемовини між Україною, США та РФ – останні новини

Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що РФ планує відправити на майбутні тристоронні переговори зі США та Україною військових та помічника кремлівського диктатора Володимира Мединського. За його словами, остаточний склад російської делегації визначатиме особисто Путін.

Ушаков зазначав, що переговори планують провести на експертному рівні. За його словами, головною темою зустрічі має стати формування системи безпеки для Росії та України після завершення війни.

Згодом речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Абу-Дабі розглядається як можливе місце проведення тристоронньої зустрічі представників Росії, США та України. Коментуючи документи й пропозиції, які російська сторона готує до переговорів, він закликав не забігати наперед.

Пєсков також акцентував, що йдеться про зустріч делегацій трьох країн, а не їхніх лідерів.

У неділю, 25 жовтня, Ушаков повідомив, що Кремль планує відновити тристоронні переговори з Україною та США після 4 листопада. За його словами, російська сторона буде готова до зустрічі після святкування Дня народної єдності, який у Росії відзначають 4 листопада.

Отже, переговори відбудуться вже після проміжних виборів у США, призначених на 3 листопада.

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