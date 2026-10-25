У Путіна назвали дату тристоронніх переговорів з Україною та США

У Кремлі заявили, що не сподіваються на серйозний прорив на першій зустрічі.

Кремль планує відновити тристоронні переговори з Україною та США після 4 листопада. Про це заявив помічник кремлівського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков, якого цитують росЗМІ.

Повідомляється, що Москва буде готова до такої зустрічі після того, як у Росії пройде День народної єдності, який відбувається саме 4 листопада. Відповідно, ця зустріч пройде вже після завершення виборів у США, які заплановані на 3 листопада. Також Ушаков розповів, чого очікує від цієї зустрічі;

"Дедлайн – це 4 листопада, наше велике свято. Після цього ми будемо готові відновити переговори… За першу зустріч теж мало що вирішиш, вона матиме, мабуть, такий пристрілочний характер".

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Що відомо про тристоронні переговори

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що тристоронні переговори за участі представників США, України та РФ відбудуться в Абу-Дабі (ОАЕ), в першій половині листопада. Президент також наголосив, що Україна хотіла б провести цю зустріч якомога швидше, однак все залежить від РФ, яка раніше вже зірвала плани зустрічі у жовтні.

Тим часом у Москві заявили про готовність допустити європейських представників до цих переговорів. Водночас там заявили, що умовою є допуск лише тих політиків, які прагнуть зберігати контакти з Москвою. Вона також заявила, що Європі треба "змінити підхід до спілкування", перш ніж претендувати на участь у мирних переговорах.

Видання The Telegraph відзначало, що в Європі вже шукають людей, які могли б піти на переговори за участі РФ, США та України. Зазначається, що серед потенційних претендентів прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Олександр Стубб, президент Чехії Петр Павел, а також представники Данії та Норвегії.

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