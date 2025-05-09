За його словами, той використовує свою владу для підтримки ультраправих.

Британський ветеран Другої світової війни на ім'я Кен танком переїхав електрокар Tesla, висловлюючи свій протест проти політичних поглядів Ілона Маска.

Короткий ролик, на якому 98-річний чоловік звертається до відомого американського мільярдера, опублікувано в YouTube-каналі британської політичної групи Led By Donkeys. Замість номерного знаку у Tesla Model 3 напис "ФАШИЗМ". Відео, на якому ветеран чавить електрокар танком Sherman, зібрало понад 217 тисяч переглядів лише на YouTube:

"Ілон Маск, найбагатша людина в світі, використовує свою величезну владу для підтримки ультраправих в Європі, і його гроші надходять від автомобілів Tesla. У мене є повідомлення для пана Маска. Ми розгромили фашизм раніше і розгромимо його знову".

За що критикують Маска

Як відомо, американський мільярдер відкрито підтримував праві політичні сили в Європі, зокрема, висловлювався на користь британського активіста Томмі Робінсона, партії "Reform UK" та ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Відео дня

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес звинувачував Маска та його прихильників у відкритих нападках на європейські інститути, розпалювання ненависті і відкритий заклик до людей підтримати спадкоємців нацизму.

Відомий музикант Ніл Янг випустив пісню "Let's Roll Again", в якій критикує Маска за його дії та порівнює з фашистською ідеологією. Також повідомлялося про скорочення частини потенційних покупців Tesla у Америці через ставлення до Маска.

Крім того, під час виступу на інавгураційному заході Дональда Трампа Маск двічі виконав жест, який багато хто сприйняв як нацистське або фашистське вітання.

Цей жест викликав обурення в Німеччині, де такі дії є незаконними, а також в інших європейських країнах. Маск відкинув звинувачення, назвавши їх "брудними трюками" своїх критиків .

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