Лондон збирається підняти питання "цинічного й небезпечного викрадення" літака Ryanair на засіданні Ради безпеки ООН.

Уряд Великої Британії розпорядився, щоб усі британські літаки не літали над Білоруссю. Крім того, білоруського посла викликали для роз'яснень.

Все це стало реакцією на арешт опозиційного блогера Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги після того, як їхній рейс компанії Ryanair змусили приземлитися в Мінську.

Як пише The Guardian, міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб назвав події в Мінську "необдуманим, цинічним і небезпечним викраденням літака Ryanair, яке скоїв уряд Білорусі". За його словами, нові санкції проти білоруського режиму вже розглядаються. Також Лондон заборонив компанії "Белавіа" виконувати рейси в королівство.

Читайте такожЄврорада розгляне ухвалення санкцій через примусову посадку літака в БілорусіРеакція Великої Британії з'явилася перед зустріччю лідерів ЄС, яка пройде сьогодні увечері. На ній будуть обговорюватися заходи проти Білорусі, зокрема, заборона літакам "Белавіа" заходити в аеропорти ЄС. У своїй вранішній заяві Верховний комісар з закордонних справ Жозеп Боррель закликав провести міжнародне розслідування інциденту й застеріг, що всім причетним загрожують санкції.

Рааб сказав у Палаті громад, що посла Білорусі викликали для роз'яснень. Крім того, триває розгляд потенційних санкцій проти білоруських громадян й компаній. Водночас, Рааб додав, що хоче діяти в координації з союзниками включно з ЄС. Також за словами британського міністра, Лондон збирається підняти питання інциденту з літаком Ryanair на засіданні Ради безпеки ООН, а також на зустрічі країн G7 і в Організації міжнародної цивільної авіації.

Рааб також зауважив, що йому слід бути обережним у своїх висловлюваннях, але зізнався, що йому "дуже важко повірити, що ці конкретні дії були вжиті без згоди влади Росії". При цьому, він додав, що в нього наразі немає жодних прямих розвідувальних даних щодо цього.

Посадка борту Ryanair в Мінську: деталі

23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був на борту.

​Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська відреагувала на екстрену посадку літака із Протасевичем та його затримання в аеропорту Мінська.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головредом NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29.

Того ж дня, 23 травня, Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську буде розслідувати міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

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Переклад: Лесь Димань