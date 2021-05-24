Уряд Великої Британії розпорядився, щоб усі британські літаки не літали над Білоруссю. Крім того, білоруського посла викликали для роз'яснень.
Все це стало реакцією на арешт опозиційного блогера Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги після того, як їхній рейс компанії Ryanair змусили приземлитися в Мінську.
Як пише The Guardian, міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб назвав події в Мінську "необдуманим, цинічним і небезпечним викраденням літака Ryanair, яке скоїв уряд Білорусі". За його словами, нові санкції проти білоруського режиму вже розглядаються. Також Лондон заборонив компанії "Белавіа" виконувати рейси в королівство.
Читайте такожЄврорада розгляне ухвалення санкцій через примусову посадку літака в БілорусіРеакція Великої Британії з'явилася перед зустріччю лідерів ЄС, яка пройде сьогодні увечері. На ній будуть обговорюватися заходи проти Білорусі, зокрема, заборона літакам "Белавіа" заходити в аеропорти ЄС. У своїй вранішній заяві Верховний комісар з закордонних справ Жозеп Боррель закликав провести міжнародне розслідування інциденту й застеріг, що всім причетним загрожують санкції.
Рааб сказав у Палаті громад, що посла Білорусі викликали для роз'яснень. Крім того, триває розгляд потенційних санкцій проти білоруських громадян й компаній. Водночас, Рааб додав, що хоче діяти в координації з союзниками включно з ЄС. Також за словами британського міністра, Лондон збирається підняти питання інциденту з літаком Ryanair на засіданні Ради безпеки ООН, а також на зустрічі країн G7 і в Організації міжнародної цивільної авіації.
Рааб також зауважив, що йому слід бути обережним у своїх висловлюваннях, але зізнався, що йому "дуже важко повірити, що ці конкретні дії були вжиті без згоди влади Росії". При цьому, він додав, що в нього наразі немає жодних прямих розвідувальних даних щодо цього.
Посадка борту Ryanair в Мінську: деталі
23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був на борту.
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська відреагувала на екстрену посадку літака із Протасевичем та його затримання в аеропорту Мінська.
Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головредом NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29.
Того ж дня, 23 травня, Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.
Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську буде розслідувати міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).
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